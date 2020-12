Wolfsburg

Lange vor Weihnachten alle Geschenke eingepackt haben: Davon träumen vermutlich einige, so auch ich. In den letzten Jahren hat es eher schlecht geklappt. Einige Präsente habe ich einmal sogar noch kurz vor der Bescherung hastig in Papier gewickelt, doch die Beschenkten haben sich trotzdem sehr gefreut. Diesmal wollte ich es anders machen. Das erste Präsent habe ich schon im November gekauft und es wurde sofort im Geschäft eingetütet. Sehr praktisch. Andere Sachen folgten. Im Moment sieht es also gut aus, doch die Zeit vor Weihnachten verfliegt viel schneller als sonst: Zack, schon wieder ein Tag vorbei. Somit könnte rasch der 23. Dezember sein – und meine Geschenke stehen immer noch neben dem Papier.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig