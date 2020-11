Wolfsburg

Es gibt aktuell ein Wort, das mir zu den Ohren raushängt. Corona. Ich mag es weder hören noch schreiben noch lesen. Dieses Wort ist fast noch schlimmer als das Wort Trump.

Bei allem Respekt für den ehemaligen oder Neu-Präsidenten der USA (keine Ahnung, steige da nicht mehr so richtig durch) und bei aller Ernsthaftigkeit, was das Virus und seine weitreichenden Folgen angeht: Ich bin Corona-müde...

Aber weil uns dieses eigentlich klangvolle und edle Wort (lateinisch für Krone) noch viele Wochen begleiten wird, habe ich mir was überlegt: Man könnte Corona ab und an rückwärts aussprechen. Anoroc klingt auch ganz schön. Wie ein superschneidiges VW-Modell. Oder Corona als Anagramm – das gibt es so viele Möglichkeiten: Ornaco – das hat doch was Südamerikanisches? Oder Orcona – da ist man doch sofort im Urlaub auf Rügen! Probieren Sie es doch auch mal...!

Von Claudia Jeske