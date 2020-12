Wolfsburg

Sie wollen jetzt schon alle Weihnachtsgeschenke kaufen? Davor kann ich nur warnen! Denn wer zu früh alle Präsente beisammen hat, kann nicht mehr reagieren und muss im Zweifel zweimal kaufen. So erfuhr ich erst kürzlich, dass meine Mutter eine schöne warme Decke für die Winterzeit möchte. Leider habe ich schon eingekauft, ein...das verrate ich an dieser Stelle besser nicht. Aber damit Sie nicht auch in so eine missliche Lage kommen, rate ich Ihnen dringend: Warten Sie mit den Geschenken möglichst bis Heiligabend.

Von Florian Heintz