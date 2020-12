Wolfsburg

Eine Zeit im Jahr geht immer viel zu zu schnell vorbei. Ich meine nicht den Urlaub, sondern die Adventswochen. Ich nehme mir dafür immer einiges vor: in Ruhe Geschenke besorgen, Weihnachtsfilm gucken, Freunde besuchen und, und, und. Ein Teil davon geht wegen Corona nicht. Also müsste man eigentlich mehr Zeit für die Dinge haben, die gehen. Dachte ich. Ist aber nicht so. Jetzt ist fast der vierte Advent und ich hatte noch so viel vor...

Von Sylvia Telge