Wolfsburg

Ich bin kein Nerd. Ehrlich gesagt, mich interessiert Technik einfach nicht so wahnsinnig. Hauptsache sie funktioniert. Ich bin mir sicher, dass ich längst nicht alle Funktionen meines Smartphones nutze. Die von meinem Backofen auch nicht. Dass ich auch kein Back-Künstler bin, wissen Sie ja schon. Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb ein Backofen neun verschiedene Einstellungen zum Backen, Braten oder Garen braucht. Ähnliches gilt für meine Waschmaschine. Ein Waschprogramm für Turnschuhe? Naja, ok… Manchmal ist es aber auch so, dass ich schlichtweg durchaus sinnvolle Technik in meinem Auto vergesse. So wie letztens, als es kälter wurde. Meine Tochter fragte mich: „Mama, soll ich für dich auch die Sitzheizung anmachen?" Stimmt da war ja was… So eine Sitzheizung, das ist doch mal ein durchaus gelungenes Feature.

Von Nina Schacht