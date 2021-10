Wolfsburg

Sonntag war Welttag des Hundes. Haben Sie ihn gefeiert? Laut einer Studie haben 2020 in rund 21 Prozent der Haushalte in Deutschland Hunde gelebt - 2021 dürfte sich daran nicht viel geändert haben. Noch beliebter sind nur Katzen, die 2020 in rund 26 Prozent aller Haushalte vertreten waren. Für mich (als Teilzeit-Pferde-Besitzerin) wäre ein Hund momentan keine Option –da ist man viel zu angebunden. Dann schon lieber eine Katze. Die sind selbstständiger. Obwohl: Wenn es blöd läuft, interessieren die Samtpfötchen sich herzlich wenig für ihre Besitzer und gehen lieber zum prall gefüllten Napf des Nachbarn. Da wäre mir die Loyalität eines Hundes dann doch lieber. Wie geht es Ihnen: Sind Sie Team Hund oder Team Katze?

Von Melanie Köster