Wolfsburg

Ich habe zwei ganz besondere Freunde, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Wir kennen uns schon seit einigen Jahren, doch gesprochen haben sie mit mir noch kein einziges Wort. Kein Wunder: Sie können nicht reden – es sind zwei Rehe. Ob beim Laufen im oder am Wald, sehr häufig treffen wir uns. Kürzlich habe wir uns nach dem Einkaufen auf einem einsamen Weg gesehen. Ich bin dann immer ganz verzückt. Sie scheinen mich auch zu mögen, denn sie bleiben stehen und schauen mich ganz interessiert an. Nur eins wollen sie partout nicht: Dass ich sie fotografiere. Dabei hätte ich so gern ein Foto von ihnen...

Von Sylvia Telge