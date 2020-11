Wolfsburg

Ich bin der Meinung, man sollte aus jeder Situation – und sei sie noch so schlimm– immer auch etwas Positives ziehen. Das ist gerade im Corona-Jahr wichtiger denn je.

Statt mich also am Wochenende über die steigenden Zahlen und erneuten Kontaktbeschränkungen zu ärgern, dachte ich lieber daran, was mir entgangen war. Denn ich hasse Halloween. Das liegt vor allem daran, dass ich Verkleidungen nicht leiden kann. Da sonst immer Kostüm-Partys zu Halloween anstehen, bei denen ich dann missmutig irgendeine Alibi-Verkleidung anlege, war ich insgeheim doch etwas froh, dass mir das in erspart blieb. Angesichts der Pandemie nur ein kleiner, aber immerhin doch ein Trost.

Von Steffen Schmidt