Wolfsburg

Ein bisschen Muffensausen habe ich vor den Ergebnissen der Kommunalwahl am kommenden Sonntag ja doch irgendwie. Der Grund dafür? Ganz einfach: mein Beruf. Denn als Journalist liegt es in der Natur der Sache, dass ich viel schreibe. Das aber ist für Menschen mit politischen Ambitionen in den letzten Jahren immer wieder zuverlässig zum Stolperstein geworden.

Wenn ich am Sonntag in meinem kleinen Dorf also tatsächlich einen Sitz im Gemeinderat ergattern sollte, haben die ganzen Plagiatsjäger eine Menge Stoff zum Wühlen. Zum Glück habe ich früher im Anschluss an mein Studium nicht auch noch jugendlich-leichtsinnig eine Doktorarbeit geschrieben. An der Front droht also wenig Gefahr. Meine Pläne für das Schreiben eines Bestsellers habe ich vorsorglich aber erstmal lieber auf Eis gelegt – sicher ist sicher.

Von Steffen Schmidt