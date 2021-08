Wolfsburg

Was meine Urlaubsunterkunft angeht, bin ich eigentlich nicht wirklich wählerisch. Ich brauche keine Luxushotels, kein All Inclusive. Mit einem einfachen Appartement oder Hotelzimmer bin ich schon zufrieden. Auf Camping allerdings kann ich wirklich verzichten.

Mit zwölf Jahren war ein Zeltlager ja noch gut und schön, mittlerweile aber möchte ich auf Errungenschaften der Zivilisation wie mein eigenes Badezimmer nicht mehr verzichten. Wenn ich Natur will, reicht mir auch ein Tagestrip. Um so schlimmer, dass ich mich in letzter Zeit häufiger exzentrischer Reisevorschläge aus meinem Bekanntenkreis erwehren muss. Da kommen so Ideen wie mehrwöchiger Survival-Urlaub in Schweden. Nicht nur, dass das so gar nicht meiner Vorstellung von Erholung entspricht, das Ganze soll sogar noch 500 Euro pro Nase kosten. Und das dafür, dass man mich im Wald aussetzt? Das kann man wirklich auch billiger haben. Fragen Sie mal Hänsel und Gretel!

Von Steffen Schmidt