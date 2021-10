Wolfsburg

Hörbücher werden ja immer moderner. Auch ich habe mich jetzt mal an einem versucht. Das Problem dabei: Über das erste Kapitel bin ich auch nach mehreren Wochen noch nicht hinaus. Immer wieder nicke ich so in etwa an der selben Stelle ein. Am Autor liegt das allerdings nicht. Das Buch verspricht durchaus spannend zu sein. Es ist vielmehr eine frühkindliche Konditionierung, die mir beim Hörbuch-Genuss im Weg steht.

Schon als Kind haben meine Kassetten von Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg und Co. eigentlich nie die zweite Seite gesehen. Meist entschlummerte ich schon in den ersten Minuten. Wenn also jemand Fragen zu den Folgen der berühmten Hörspiele für Kinder hat: Den Anfang der Folgen habe ich unzählige Male gehört, wie die Geschichten ausgehen, weiß ich meist bis heute nicht.

Von Steffen Schmidt