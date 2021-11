Wolfsburg

Kaum ist die Zeitumstellung geschafft, ist der Winter offiziell eingeläutet: Seit Montag knipst die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH wieder täglich ihre Beleuchtung in der Fußgängerzone und an der Piazza Italia an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich komme bei dem Anblick direkt in Weihnachtsstimmung. Schade nur, dass es noch fast einen Monat dauert, bis die Wintermärkte öffnen. Das Positive daran: Die längste Wartezeit haben wir bereits hinter uns. Immerhin sind die letzten „richtigen“ Märkte in Wolfsburg schon knapp zwei Jahre her. Bleibt nur zu hoffen, dass Corona in diesem Jahr nicht wieder dazwischenfunkt...

Von Melanie Köster