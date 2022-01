Wolfsburg

Manche Menschen freuen sich Weihnachten schon auf den Sommerurlaub – bekommen dann aber eine Woche vor dem Ferienende schlechte Laune. Ähnlich ist es mit den Wochentagen. Neulich hörte ich jemand an einem Samstag seufzen, es sei am nächsten Tag schon wieder Sonntag, der Tag vor Montag. „Dann geht der Ärger von vorne los.“ Man kann es auch übertreiben. Am Samstag freue ich mich noch mal aufs Ausschlafen, und selbst am Sonntag denke ich erst beim Stellen des Weckers an den Montag. Der ist unter Wochentagen zurecht in etwa so beliebt wie Zahnarztbesuche.

Der Dienstag ist kaum besser. Steckt das Wort Dienst drin, sagt alles. Der Donnerstag ist schon etwas gefragter, weil man zwar schon durchhängt, aber die Vorfreude auf den Freitag steigt. Der ist in der Beliebtheit ganz vorne, weil er ja das Wochenende einläutet. Aber warum denn nicht mal den Mittwoch lieben lernen? An diesem Tag übersteigt die Vorfreude auf das neue Wochenende endlich den Ärger über das Ende des vorherigen. Schönen Mittwoch wünsche ich!

Von Christian Opel