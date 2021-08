Wolfsburg

Gute Reflexe. Muss ich schon sagen. Bevor das Großhirn überhaupt so etwas wie „Verflixt, da rennt ja ein Wildschwein auf die Straße“ gedacht hatte, übernahm das Stammhirn und hämmerte den Fuß aufs Pedal. Die Vollbremsung war ein voller Erfolg. Der Schwarzkittel lief unversehrt über den Zubringer zur A 39. Ihm folgte eine ganze Rotte in Richtung Mörser Feldmark. Das gab mir Zeit nachzudenken. Wo war denn bloß mein Kaffee hin? Das Gebräu, zur Beseitigung meiner Trägheit gedacht, war seiner eigenen Trägheit gefolgt. Der Thermobecher war mir aus der Hand in den Fußraum geflogen, der Inhalt ergoss sich glucksend auf die Laptoptasche. Ich hab dann bei der nächsten Abfahrt zum Lappen gegriffen. Was soll’s. Hatten die Tiere halt Schwein und ich die Schweinerei. Allseits gute Fahrt!

Von Christian Opel