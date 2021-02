Wolfsburg

Als Science Fiction-Fan seit frühester Kindheit komme ich aktuell aus dem Staunen gar nicht mehr raus: Erst kürzlich sah ich eine Doku über den geplanten Bau einer Siedlung auf dem Mond. In diesen Tagen staut sich der Luftverkehr über dem Mars: Am Dienstag erreichte eine Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate den Mars-Orbit, einen Tag später stoppte eine chinesische Sonde über dem roten Planeten. Damit nicht genug: Am kommenden Donnerstag soll ein amerikanische Rover auf der Marsoberfläche landen. Im Mai soll ihm der Rover der chinesischen Sonde folgen. Ich bin gespannt, was sie dort finden...

Von Carsten Bischof