Wolfsburg

Wissen Sie, welchen Satz ich nicht mehr hören kann? „Mal sehen, wie lange wir das noch können...“ In der Regel höre ich diese Worte aktuell von Besitzern älterer Autos und Motorräder. Klassiker, die natürlich von Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Was, so die Sorge der Oldiefans, wenn Benzin und Diesel künftig so teuer werden, dass wir uns künftig entscheiden müssen: Wochenendtrip mit dem V8-Mustang oder Sommerurlaub in den Werksferien? Finanziell komme es aufs Gleiche heraus.

Porsche setzt auf synthetische Kraftstoffe – ich auch

Ja, ich weiß, beim Hype um die volldigitale Elektromobilität fällt es vielen schwer, auch mal zwischen den Zeilen oder die wenigen Zeilen am Rande zu lesen. Dort steht unter anderem, dass Porsche gerade in Chile eine Fabrik zur Erzeugung von synthetischen Kraftstoffen baut. Porsche-Chef Oliver Blume rechnet mit einem „riesigen Markt“ für Kraftstoffe, für die man kein Erdöl braucht. Ein riesiger Markt heißt auch, dass man für eine Tankfüllung eben keinen Kredit aufnehmen muss, weil sich die Preise auf einem vernünftigen Niveau einpendeln werden.

Und ganz ehrlich: Was für einen alten 911 gut ist, kann für einen historischen Käfer oder eine betagte Ducati nicht schlecht sein, oder?

Von Carsten Bischof