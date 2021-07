Wolfsburg

Das Gefühl, Gäste zu haben, ist in der Pandemie ja regelrecht ungewohnt geworden. Kein Wunder, dass bei mir und meiner Kollegin helle Aufregung herrschte, als sich am Sonntag Besuch in die Redaktion verirrt hat. Das Schlimme: Unser Gast war noch nervöser als wir. Er bewegte sich scheinbar hektisch zwischen Küche, Flur und Großraumbüro hin und her. Wir kamen kaum hinterher. Kein Platz schien ihm bequem genug zu sein, weder der Stuhl oder der Schreibtisch noch der Fußboden.

Nach wenigen Minuten ist er unter unseren Anfeuerungsrufen zum Fenster wieder rausgeflogen, ab in den nächsten Busch. Von da aus guckte er verschüchtert zu uns rüber. Es scheint, als gehen auch Spatzen in Corona-Zeiten lieber auf Abstand.

Von Melanie Köster