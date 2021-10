Wolfsburg

Das Popcorn knistert in der Packung und der Nachbar schlürft lauthals seine Cola: Wissen Sie noch, wann sie das letzte Mal im Kino waren? Bei mir ist es durch Corona eine gefühlte Ewigkeit her. So lange, dass ich in der Zwischenzeit mindestens 30 Staffeln verschiedenster Serien, Hunderte von Videos auf YouTube und immerhin noch ein halbes Dutzend Blu-ray geschaut habe. Zum neuen James Bond, das habe ich mir geschworen, gehe ich aber auf jeden Fall mal wieder ins Kino. Genau genommen habe ich dafür sogar schon vor einem Jahr Karten verschenkt. Jetzt ist der Streifen endlich da. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Termin für den Kinobesuch. Aber bis es den gibt, habe ich schon eine Alternative entdeckt: Auf YouTube habe ich die ersten Video-Kritiken gefunden. Spoilerfrei versteht sich. Vorfreude ist eben manchmal doch die schönste Freude...

Von Melanie Köster