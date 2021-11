Wolfsburg

Interviews über mehrere Zeitzonen hinweg haben so ihre Tücken. Am Mittwochabend sendete ich eine kurzfristige Anfrage für Donnerstagnachmittag raus. Die Zeitverschiebung mit einkalkuliert, sodass mein Interviewpartner in Las Vegas vormittags daran teilnehmen könnte. Als ich morgens nach dem Aufstehen auf mein Handy schaute, las ich die Rückmeldung: Sehr gerne, aber am besten würde es tatsächlich am frühen Morgen passen. Wessen früher Morgen denn jetzt, meiner in Wolfsburg oder seiner in Las Vegas? Nach kurzem Hin und Her wurde klar: Der frühe Morgen in Wolfsburg war gemeint. Also ab unter die Dusche und dann in die Interviewschalte. Was für ein Start in den Tag!

Von Niklas Jan Engelking