Hand aufs Herz: Woran denken Sie, wenn Sie den Namen „Thomas Magnum“ hören? An einen Schnurrbart und einen ultracoolen roten Ferrari, stimmt’s? In der US-Serie „Magnum“ aus den 1980er-Jahren fuhr der Privatdetektiv Thomas Magnum einen Ferrari 308 GTS/GTSi, während andere Figuren wie Higgins (Audi 5000) oder T.C. (VW T3 Caravelle) in Konzernfahrzeugen über die sonnigen Straßen von Hawaii düsten. Komisch, oder?

Warum war Porsche nicht schneller?

Was wäre eigentlich gewesen, wenn Porsche schneller reagiert und dem Filmstudio einen 928 zur Verfügung gestellt hätte? Denn genau das, so munkeln Insider, sei der Plan damals gewesen. Product Placement vom Feinsten. Profitiert hat von der Stuttgarter Langsamkeit (leider) Ferrari.

Und Volkswagen? Stand bei „Magnum“ klar im Schatten von Ferrari, stattete aber eine andere erfolgreiche TV-Serie mit seinen Autos aus – die heute allerdings wie damals niemand gesehen haben will: „Die Schwarzwaldklinik“. Verstehen Sie das?

Von Carsten Bischof