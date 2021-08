Essehof

Zoo- oder Tierparkbesuche hatte ich bisher wesentlich entspannter in Erinnerung. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nie Hunde im Gepäck hatte.

Am Wochenende aber fuhr ich mit Freunden und deren zwei Malamuten in den Tierpark Essehof. An einen gemütlichen Spaziergang war anfangs nicht wirklich zu denken. Die fremden Gerüche führten dazu, dass man als Außenstehender anfangs nicht wirklich erkennen konnte, ob da Herrchen den Hund, oder der Hund das Herrchen Gassi führte. Gut, dass wir zu siebt waren, und die Leinen so regelmäßig wie Staffelstäbe weitergeben konnten.

Kräfteschwinden setzt aber auch bei den Malamuten relativ schnell ein. Reizüberflutung macht eben nicht nur Kinder müde. Als wir mal kurz eine Kaffeepause einlegten, schliefen die beiden Kraftpakete sogar mit Rehen in Sichtweite an Ort und Stelle ein.

Von Steffen Schmidt