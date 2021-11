Wolfsburg

Silvester – das ist noch so lange hin, wurde mir gesagt. Doch zack steht der Tag vor der Tür und man weiß nicht, was man machen soll. Daher überlege ich bereits jetzt, wie ich in das neue Jahr starte. Mit schicker Kleidung und Raclette-Essen? Mit lauten Beats auf der Tanzfläche? Oder im Schlafanzug vor dem Fernseher? Noch ist alles möglich. Deshalb habe ich die Entscheidung verschoben, schließlich sind die spontanen Aktionen manchmal die besten.

Die wichtigsten Nachrichten als Newsletter Die Top-Meldungen aus der Region – jeden Tag gegen 17 Uhr direkt und kostenlos in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig