Wolfsburg

Ich selbst mag meine Stimme ja nicht sehr gern. Weder die, die ich in meinem Kopf höre, noch die, die manchmal auf Aufnahmen zu hören ist. Dabei soll ich angeblich eine sehr schöne Telefonstimme haben. Das besagt zumindest eine von mir selbst gemachte, nicht repräsentative Umfrage. Das trügerische an Stimmen ist aber, dass das Bild im Kopf meist überhaupt nicht mit dem Bild der Person übereinstimmt, zu der die Stimme gehört.

Radio-Rentner und der Enkeltrick

Peter Urban zum Beispiel, der ESC-Moderator, Sie wissen schon, der klingt immer noch so jung und dynamisch wie in den 1980er und 90er Jahren als Musikredakteur beim NDR. Geboren ist er übrigens 1948. Und wie oft ist es Ihnen schon passiert, dass Sie am Festnetz mit dem Sohn oder der Tochter einer Person gesprochen haben, die Sie anrufen wollten? Schon allein, dass die das Festnetz-Telefon benutzen, ist doch arglistige Täuschung, ein Enkeltrick sozusagen. Das ist was für alte Menschen, die das Handy mit einem Zeigefinger statt mit beiden Daumen bedienen, so wie ich.

Unverwechselbar ist dagegen in unserer morgendlichen Telefonkonferenz die Stimme eines Kollegen, der im Kreis Gifhorn wohnt. Und zwar dort, wo die Mobilfunknetze noch sehr große Löcher haben. „Beweg dich, Du schrapelst schon wieder“, ist der Satz, den er am häufigsten zu hören bekommt. Er ist noch jung – aber vielleicht sollte er trotzdem über einen Festnetz-Anschluss nachdenken.

Von Andrea Müller-Kudelka