Es ist nie zu spät für eine neue Karriere. Das macht mir grad mein geschätzter Kollege Carsten Bischof vor. Jahrelang hatte der nichts, aber auch mal so gar nichts mit Social Media zu tun. Mittlerweile könnte man ihn fast als Rising-Star unter den Influencern bezeichnen. Die Follower-Zahl steigt unermüdlich, wie er mir kurz nach seinen Debüt auf den sozialen Medien mit einem verschmitzten Lachen und nicht ganz ohne Stolz berichtete.

Konkurrenz für Diess und Hummels

Tragen ihn seine Posts womöglich schon bald in Herbert Diess’sche Sphären? Dabei erfolgte sein Einstieg rein zufällig und er postet nicht mal Videos von sich beim Testen neuer Hautcremes oder ähnliches, sondern einfach nur hin und wieder einen Artikel. Einen neuen Spitznamen, der durchaus auch als Autoren-Alias funktionieren könnte, habe ich mir für ihn deshalb auch schon ausgedacht. In Anlehnung an eine der großen Ikonen des deutschen Influencer-Tums nenne ich ihn nun „Carsten Hummels“ oder „Cathy Bischoff“.

Von Steffen Schmidt