Wolfsburg

2G-Regel, Omikron-Variante, FFP2-Pflicht und Booster-Impfung: Stellen Sie sich mal vor, sie hätten vor zwei Jahren die Zeitung aufgeschlagen und all diese Begriffe gelesen. Ich hätte damals nur Bahnhof verstanden. Während wir Journalisten immer wieder Schreibweisen für die vielen neuen Corona-Begriffe finden müssen, versucht das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, die zahlreichen Wort-Neuschöpfungen in ein Online-Wörterbuch aufzunehmen. Die Wortliste zur Corona-Pandemie soll mittlerweile über 2000 Einträge haben. Darunter sind Begriffe wie „Maskenpickel“, „Klopapierhysterie“ und „Impfpizza“. Was nachfolgende Generationen wohl von uns denken werden, wenn sie das lesen?

Von Melanie Köster