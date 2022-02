Wolfsburg

Langsam juckt’s in den Fingern. Ich möchte wieder in den Garten. Gestern Morgen beim Spaziergang mit dem Hund im Wald spürte ich endlich einen Hauch von Frühling. Der Specht klopfte Löcher in die Bäume, Blaumeisen zwitscherten und die zwei Rehe, die im Bötzel leben, huschten durchs Gestrüpp. Gut, die Sonne lässt sich noch bitten – aber so ist das eben mit Diven.

Wie gesagt: Ich möchte in den Garten, in der Erde wühlen, Samen säen, Stauden beschneiden, und ich vermisse sogar das Unkraut jäten. Und wer weiß, vielleicht stimmt der Wetterbericht, und am Samstag zeigt sich die Sonne und der Wind lässt nach. Gartenarbeit geht doch bestimmt auch mit Wintermantel und Wollmütze oder?!

Von Claudia Jeske