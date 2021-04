Wolfsburg

Heute ist Earth Day. Weltweit werden Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Weltweit etwa werden sich heute die VW-Beschäftigten mit Ideen zum Klimasschutz beschäftigen, statt mit ihrer Arbeit. Auch ich bin deswegen ins Grübeln gekommen und zu dem Schluss gekommen, dass mir die Pandemie doch tatsächlich dabei hilft, meinen CO2-Fußbabdruck zu senken. Und zwar nicht nur durch die Heimarbeit. Nein. Auch mein Fleischkonsum wird deutlich reduziert. Bei diesem Wetter wäre mir als passioniertem Fleischliebhaber schon die ein oder andere Kuh oder das ein oder andere Schwein zum Opfer gefallen. Aber allein grillt es sich einfach nicht schön. Stattdessen verbrachte ich die letzten Tage also im Garten und säte Radieschen, Erbsen und Co. aus. Die kann man zwar nicht so gut grillen, aber was tut man nicht alles fürs Klima.

Von Steffen Schmidt