Wolfsburg

Mit Angeboten ist das ja immer so eine Sache. „Nur heute 20 Prozent günstiger!“ „Nimm drei, zahl zwei!“ Das kennen wir doch alle. Als Sparfüchsin habe ich erst kürzlich zur „Happy Hour“ Sushi in einem Restaurant bestellt. Alle Sorten vom kleinen „Maki“ bis zur großen „Special Roll“ zum gleichen Preis. Ein super Angebot! Endlich ganz ohne schlechtes Gewissen all die teuren und leckeren Sushi bestellen, die man sonst nie zusammen nimmt. Das wäre einfach viel zu teuer. So macht sparen Spaß.

Das Beste daran: Um auf den Mindestbestellwert zu kommen, habe ich gleich noch zwei Sorten mehr geordert als sonst. Aber man will ja auch satt werden. Was mein Portmonnaie dazu gesagt hat? Das hat von der ganzen Geschichte nichts mitbekommen...

Von Melanie Köster