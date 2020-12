Wolfsburg

Ich übe mich gerade im Loben. Das ist wichtig bei Selbstzweifeln: Immer das Positive sehen. So habe ich zwar mein Geschichtsstudium vor fast 30 Jahren vorzeitig abgebrochen, aber musikalisch macht mir auch ein Historiker aus Hamburg nichts vor. Zumindest dann nicht, wenn es um Heinrich Hoffmann von Fallersleben geht. Ich wusste schon längst, dass das Lied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ von unserem Dichter stammt – genauso wie „Winter adé“ oder „Alle Vögel sind schon da“. Singen kann ich bestimmt auch viel besser als dieser Autor, Medienagentur-Besitzer und TV-Profi Dr. Tillmann Bendikowski, der am Montag für den NDR im Hoffmann-Museum vor der Kamera stand. Das Lied „Als unser Mops ein Möpschen war“ kennt der nicht mal. Schon allein dafür hätte ich mir den Doktor-Titel verdient. So. Nämlich. Und perfekt im Selbstloben bin ich jetzt offensichtlich auch.

Von Andrea Müller-Kudelka