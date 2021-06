Wolfsburg

Moin. Seit dieser Woche wissen wir endlich, was man in Korea als Ablöse für ne Frau blechen muß: 22000 Euro soll Schröder für Frau Kim an ihren Ex blechen. Ich finde das äußerst günstig. Selbst wenn man bedenkt, daß ihn seine Ex, Doris Köpf, längst ablösefrei war und von Boris Pistorius kein Cent rüber kam. Selbst dann sind 22 Riesen nich viel, da gibs im Fußball nich mal inner Kreisklasse ein Spieler für. Und für Schröder is der Preis doch nen Nasenwasser, für das, was da in Korea aufgerufen wird, könnte der sich doch nen ganzen Harem kommen lassen. Selbst für einen Drittligisten wie unsereins sind 22.000 finanzierbar. Könnte also sein, daß demnächst jede Menge Altdeutsche nach Korea fliegen und den Ehemännern da die Frauen ausspannen. Ich hör schon, wie jetzt einige die Nase hochziehen, da sei doch Menschenhandel. Is natürlich Quatsch, denn ohne Einverständnis der Frau läuft da ja nix. Es is eben genau wie im Fußball, bloß daß hier die Preise noch nich so angezogen haben wie da. Und soll keiner sagen, sowas gibt’s in Deutschland nich. Wenn hier eine Geschiedene wiederheiratet, dann kriegt der Ex zwar nich direkt ne Ablösesumme, aber der Unterhalt fällt weg, sagen wir mal wenn der neue bei Gazprom is oder sein Rohr auch in der Ostsee verlegt.

Weiter geht’s mit den Prominenten in der Politik und umzu. Es gab noch nie soviel Kanzlerkandidaten wie in diesem Jahr, die können sogar ne Skatrunde aufmachen. Weil zumindest theoretisch jeder von denen auch Kanzler werden könnte, werden jetzt schon von jedem Doubles gesucht. Also nich wie in Nordkorea Gleichaussehende, die sich statt des Regierungsschef totschießen lassen, da würde sich hier auch wohl keiner melden. Nä die Doubles braucht man als Witzemacher inner Glotze. Ich würde sagen, wenn man sie schon hat, kann man sie auch gleich in die Talkshows schicken, um da die üblichen Worthülsen abzuliefern. Auch son G20-Gipfel is ja nich die Welt. Besser wärs, man hat gleich nen ganzen Doubletten-Satz: eins für die Neujahrsansprache, eins nur als Telefondouble, drei bis fünf von denen, die nur aus Limousinen aussteigen und irgendwo reingehen für die Tagesschau. Ein Auslandsdouble für Staatsbesuche und ein Grinsedouble, um irgendwelche Messen zu eröffnen. Wenn ich das jetzt mal alles zusammenzähle, dann frag ich mich, wofür wir dann eigentlich das Original noch brauchen.

So und jetzt zum Abschluß kommt die Hammermeldung der Woche: Betsi und Chrissie Wulf haben zugegeben, daß sie wieder mal zusammen sind. Kann aber auch sein, daß jeder mit dem Double von dem anderen zusammen is und es nich gemerkt hat.

Munter bleiben !

Von Dietmar Wischmeyer