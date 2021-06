Wolfsburg

„Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heit’ren Stunden nur“ – wie oft habe ich in der Grundschulzeit diesen Spruch in Poesiealben gelesen! Dabei finde ich, das wahre Vorbild in Sachen Lebensweisheit sollte nicht die Sonnenuhr sein, sondern die Solarlampe. Seit ein paar Wochen habe ich so eine schicke Laterne mit Solarpanel oben und LED-Lichterkette unten. Sobald es dunkel wird, gehen in der Solarlampe die Lichter an. Ich bin davon so begeistert, dass ich die Lampe tagsüber liebevoll von einer Fensterbank zur nächsten trage, um ihr möglichst viel Sonne zu gönnen (meine Topfpflanzen gucken schon ganz neidisch).

Die Solarlampe zählt eben nicht nur die heit’ren Stunden, sondern hebt sie sich für düstere Zeiten auf – wenn das kein gutes Beispiel für Resilienz ist, weiß ich auch nicht mehr. Wenn mir überraschend mal wieder jemand ein Poesie-Album unter die Nase hält, werde ich schreiben: „Mach’s wie die Solar-Laterne, dann brauchst du nachts nicht einmal Sterne!“.

Von Frederike Müller