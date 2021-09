Wolfsburg

Für 1286 Kinder geht am Samstag der „Ernst des Lebens“ los, sie werden eingeschult. Zuvor haben die Eltern schon einiges zu tun: Sie müssen mit den Kindern den Schulweg üben und die richtigen Geschenke in die Schultüte legen. Nur Süßigkeiten sind nicht erlaubt, auch Spiele oder die Brotdose können eingepackt werden.

An den Inhalt meiner Schultüte kann ich mich nicht mehr erinnern. Auch an den Tag selber habe ich nur verschwommen vor meinem geistigen Auge. Eine Szene weiß ich allerdings noch ganz genau: Meine Mutter fragte mich, welche Milchsorte ich beim Hausmeister abholen möchte: Vanille oder Schokolade? Schwierige Frage, ich mag doch beide Sorten gerne. In dem Moment wurde es mir bewusst: Das ist also dieser „Ernst“, man muss sich für eine Sache entscheiden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig