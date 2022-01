Wolfsburg

Was wünschst Du dir wirklich? Insider bemerken es bestimmt sofort: Ich gucke gerade „Lucifer“. In dieser Serie geht es – keine Überraschung – um den Teufel. Der entpuppt sich allerdings im Laufe der Folgen immer mehr als sehr, sehr liebenswerter gefallener Engel, der lediglich an einem nicht aufgearbeiteten Vater-Komplex leidet. Kein Wunder also, dass die Serie ein Erfolg ist: Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es kaum jemanden gibt, der das nicht nachvollziehen kann.

Toxische Männlichkeit

Denn auch auf Frauen wirkt sich die toxische Männlichkeit negativ aus, nicht nur im Generationen-Kampf um Gleichberechtigung. Ich könnte jetzt noch weiter in die Tiefe gehen, aber Therapie-Sitzungen sind nun mal vertraulich. Wie auch immer: Sigmund Freud, Dein Ödipus mit seiner Fixierung auf Mama ist offensichtlich von gestern. Aber, Achtung Spoiler: Dass Fürst Lucifer zum Schluss in seiner Hölle ein Gruppengespräch mit Mehrfach-Mördern führt, das die Höllenqualen ersetzt, macht mich dann doch ein bisschen nachdenklich. Darüber sollte ich demnächst mit meiner Therapeutin reden.

Von Andrea Müller-Kudelka