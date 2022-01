Wolfsburg

Kennen Sie den Unterschied zwischen digital und analog? Nun, ich habe ihn jetzt wieder einmal erfahren müssen.

Weil der Winter immer so plötzlich kommt und die warmen Pullis im Schrank komischerweise immer verschwinden oder sehr schnell altern, begab ich mich kürzlich auf die digitale Suche nach einem schönen, warmen Pullover auf der Website des Händlers meines Vertrauens. Meine Augen stolperten über einen nagelneuen Winterpulli meiner bevorzugter Marke: „Boah, wie hässlich!“, dachte ich spontan. Meine Freundin hingegen fand ihn „total cool“ und „mal was anderes“ – ich scrollte trotzdem weiter und wurde etwas später bei einem anderen Exemplar fündig.

Kurze Zeit danach ging ich ins oben genannte Bekleidungsgeschäft und steuerte die Regale meiner Lieblingsmarke an – und hatte plötzlich den (digital) „hässlichen“ Pullover im (analogen) Blickfeld. Der sah in natura irgendwie cool(er) aus und war sogar in meiner Pummelchengröße vorrätig. Sie ahnen es vermutlich schon: Ja, ich habe ihn gekauft.

Er ist warm, cool und inzwischen mein bester Kumpel. Nur meine Kollegen und Freunde haben mittlerweile ein Problem mit ihm und fragen: „Hast Du nur den einen Pullover?“ Vielleicht trage ich ihn wirklich ein wenig zu gerne...

Von Carsten Bischof