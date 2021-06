Wolfsburg

Vor der Pandemie habe ich sehr wenig im Internet bestellt, die ganzen Geschäfte waren schließlich geöffnet. Leider hat sich das in den letzten Monaten geändert und mein Konsum-Verhalten auch.

Schuhe, Bücher und Sommerkleider wurden bis zur Haustür gebracht. Doch damit ist jetzt Schluss! Das Zurückschicken der nicht passenden Sachen nervt nämlich tierisch. Zudem hat ein großer Paketdienstleister gerade bekannt gegeben, dass er nicht mehr an der Tür klingeln will, sondern die Pakete einfach abstellt.

So ein ähnliches Verhalten habe ich vor kurzem erlebt. Allerdings wurde meine Lieferung nicht abgestellt, sondern bei einem Kiosk abgegeben – dabei war ich den ganzen Tag zuhause. Daher wünsche ich mir einen Kompromiss: Bitte klingeln und die Sachen in den Hausflur stellen. Falls ich dann doch wieder etwas bestellen sollte, kann ich die Pakete in den dritten Stock schleppen...oder meinen lieben Nachbarn bitten.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig