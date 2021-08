Wolfsburg

Ein Phänomen, das bestimmt viele kennen: Ich komme besonders am Montag und Dienstag schwerlich aus dem Bett. Ich überliste mich immer selbst und decke schon am Abend zuvor den Tisch. So freue ich mich kurz nach dem Wecker-Klingeln auf Kaffee, Brot und Cerealien.

Doch gestern morgen verwechselte ich meinen Becher mit der Müslischale: Seelenruhig fielen die Haferflocken in mein Heißgetränk. Somit goss ich nochmal Instant-Pulver auf und bereitete das Müsli vor. Die kostbare Zeit am Morgen verstrich.

Daher führe ich nun eine neue Routine ein. Die Tasse bleibt neben dem Wasserkocher stehen und erst wenn das Müsli mit Banane und Milch fertig ist, stelle ich beide Sachen auf dem Tisch. Denn nur so kann ich den Tag in Ruhe und ohne größere Pannen begrüßen...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig