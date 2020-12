Wolfsburg

Lachen ist gesund. Und es ist ansteckend. Das haben wir bei der WAZ jetzt erst wieder festgestellt. Obwohl wir mit großem Corona-Abstand in unseren Büros sitzen, hat meine Kollegin Ann Kathrin uns in dieser Woche praktisch alle unterhalten. Der Grund? Sie war unsere " Shopping Queen"-Beauftragte und schaute sich täglich die neue Folge an, um anschließend über sie zu berichten. Wenn sie sich mal wieder vor Lachen vor ihrem Tablet krümmte, mussten wir unwillkürlich mitlachen. Anschließend wollten natürlich alle wissen, was passiert war. Schade eigentlich, dass Wolfsburg so selten im Fernsehen ist...

Von Melanie Köster