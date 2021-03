Wolfsburg

(*singt) „Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh und sehet den flahaißigen Wahaschfrauen zu.“ An dieses alte Kinderlied musste ich denken, als ich am Samstag nach Feierabend dem Comedy-Podcast „Herrengedeck“ lauschte. „Warum wir uns mit einem Sandstrahler duschen“ lautete der vielversprechende Titel. Ariana Baborie und Laura Larsson tauschten dort ihre Erfahrungen mit dem Thema Körperhygiene aus – und wie gewohnt sparten sie kein Detail aus. Wie schonungslos die beiden dabei ihre eigenen Schwächen aufs Korn nehmen, nötigt mir ’ne Menge Respekt ab.

Body-Positivity

Ich schreibe (und lache) hier ja auch meist über mich selbst, aber manchmal muss ich mich dabei doch ein bisschen zwingen, mich der Lächerlichkeit preiszugeben. Die beiden Podcasterinnen dagegen scheinen kein Problem damit zu haben, öffentlich darüber zu sinnieren, wie viele Pickel sie haben, wo sie Selbstbräuner verwenden – oder wie sie unter der Dusche ihr Po-Loch (sic) reinigen. Das ist echte Body-Positivity. Holla! Aber auch wenn ich mir ebenso wie Herrengedeck sicher bin, dass es durchaus lustige Frauen gibt und ihren derben Humor sehr schätze – meine Grenze liegt eher über der Gürtellinie. Also keine Angst, diese Glosse bleibt hygienisch und rein.

Von Andrea Müller-Kudelka