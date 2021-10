Böse, böser, TikTok

Wolfsburg

Yiming Zhang verdient ne Menge Geld – auch dank mir. Nein, unser Verlag wurde nicht von einem chinesischen Unternehmen aufgekauft. Yiming Zhang ist der Gründer von „ByteDance“, diese Firma hat „musical.ly“ aufgekauft und mit „Douyin“ verschmolzen, was bei uns „TikTok“ heißt. Macht es jetzt Klick? Wenn nicht, einfach mal Kinder oder Enkel fragen. Ich habe auch erst durch mein Kind wirklich erfahren, was Tik Tok ist: eine böse App, die mir mit lustigen Kurz-Filmchen Zeit klaut, weil sie ganz schnell gelernt hat, was mir gefällt.

Hör nur, sie singen (m)ein Lied

Videos mit Tieren zum Beispiel. Und Comedians. Am besten welche, die singen – Tiere oder Comedians, das ist egal. Spätestens seit die TikTok-Filmchen nicht mehr nur 60 Sekunden, sondern bis zu drei Minuten lang sein dürfen, bin ich verloren. Dabei hätte ich nur früher recherchieren müssen: Die Frage, warum TikTok gefährlich ist, wird bei Google gleich nach „Warum heißt TikTok TikTok?“ beantwortet.

Von Andrea Müller-Kudelka