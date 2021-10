Wolfsburg

Ich weiß, sowohl für die Umwelt als auch für meinen Körper wäre es gut, wenn ich auf tierisches Eiweiß gänzlich verzichten würde. Der Geist ist durchaus willig, aber Fleischsalat macht mich schwach. Speziell die Kombination von Fleischwurst mit Gurken und Mayo auf einem knusprigen Weizenbrötchen mit möglichst wenig Ballaststoffen. Da fange ich innerlich an zu sabbern wie der pawlowsche Hund, wenn sein Futter-Glöckchen klingelt.

Ach verflucht, dieser Pawlow...

Konditionierung nennt das der Herr Pawlow. Und ich weiß genau, wer daran Schuld ist: der Gemischtwarenladen Hoffmann in Kreuzheide. Dort holten wir uns während der Schulzeit fast alle genau so ein Brötchen in der zweiten großen Pause. Dafür musste ich verbotenerweise das Schulgelände verlassen. Das Fleischsalatbrötchen kitzelt also nicht nur meinen Gaumen, sondern auch meine Nerven. Ich fühle mich wieder jung, wenn ich hineinbeiße. Das muss diese verfluchte Fleischeslust sein, vor der die Menschheit immer gewarnt wurde. Ist wohl was Wahres dran, denn ich lande in der Klima-Hölle. Falls mich nicht meine Cholesterin-Werte vorher in den Himmel befördern.

Von Andrea Müller-Kudelka