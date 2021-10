VW-Ingenieur zum US-Diesel: „Scheitern war nicht erlaubt“

Braunschweig

Im Betrugsprozess zur VW-Dieselaffäre hat die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Braunschweig mit ihrer Befragung der angeklagten Ex-Manager begonnen. Das Ziel von eher allgemeinen Fragen zum Start sei ein besseres Verständnis der Arbeitsabläufe beim Autobauer, sagte der Vorsitzender Richter Christian Schütz am Donnerstag. Vier früheren Führungskräften von Volkswagen wird in dem Strafverfahren unter anderem gewerbs- und bandenmäßiger Betrug mit manipulierter Software in Millionen Autos vorgeworfen.

Richter Schütz ließ sich von dem angeklagten Ingenieur vor allem die Probleme rund um das Projekt „US 07“ schildern, mit dem VW einen „sauberen Diesel“ auf den US-Markt bringen wollte. Zur Situation mit schlechten Emissionswerten im Jahr 2006 sagte der Experte für Abgasnachbehandlung: „Ein Scheitern an der Stelle war nicht erlaubt.“ Über eine Einführung einer Umschaltfunktion habe er aber nie mit einem Vorgesetzten gesprochen.

Diesel-Krimi weiter ohne Hauptdarsteller

In seiner Einlassung im September hatte der Abgastechnik-Ingenieur eigene Fehler eingeräumt, vor allem habe er es versäumt, „rechtzeitig aus diesem Projekt auszusteigen“. Die Hauptverantwortung für die mutmaßlich jahrelange Vertuschung hatte er jedoch dem Topmanagement um Ex-Konzernchef Martin Winterkorn zugeschrieben.

Ex-VW-Chef Martin Winterkorn: Er fehlt weiterhin auf der Anklagebank. Quelle: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Dieser sitzt allerdings weiterhin nicht mit auf der Anklagebank in der Braunschweiger Stadthalle, womit dem Krimi sein Hauptdarsteller fehlt. Der Verfahrenskomplex gegen den 74-Jährigen bleibt trotz Beschwerde der Staatsanwaltschaft und der Einwände der Verteidigung wegen gesundheitlicher Probleme abgetrennt. Für einige steht bereits in Frage, ob „Wiko“ überhaupt jemals vor Gericht erscheinen wird. Aus Ermittlerkreisen ist zu hören, dass eventuell ein Amtsarzt hinzugezogen werden soll, um zu bewerten, ob das Hüftleiden Winterkorns ausreiche, um dem Prozess fernzubleiben.

Kann Beweisaufnahme Licht uns Dunkel bringen?

Bis dahin aber bliebt es im Diesel-Prozess unübersichtlich. Die vier Angeklagten, darunter auch der ehemalige Entwicklungsvorstand Heinz-Jakob Neußer, überzogen sich in ihren Einlassungen teilweise gegenseitig mit Vorwürfen und schoben sich den schwarzen Peter der Hauptverantwortung gegenseitig zu. Während die zwei Ingenieure versicherten, ihre Vorgesetzten mehrmals gewarnt zu haben, bestreiten diese, von der Betrugssoftware gewusst zu haben. Es sei lediglich von „Problemen“ nicht aber von „illegalen Vorgängen“, die Rede gewesen, sagte etwa Neußer.

Der gemeinsame Nenner: Alle verwiesen an der ein oder anderen Stelle auf die Rolle des damaligen Konzern-Chefs Martin Winterkorn. Auf ihn und damit neue Erkenntnisse wartet man aber weiter vergeblich.

Können nun die Fragen der Richter und weitere Beweisaufnahme etwas Licht ins Dunkel bringen. Inhaltlich dürfte es dadurch auf jeden Fall nochmal spannender werden. Vor allem, sobald Winterkorn vielleicht doch noch im Saal erscheint. Dann wird es, zur Einordnung seiner genauen Rolle im Skandal wohl heißen: nicht alles, aber vieles auf Anfang.

Von Steffen Schmidt/dpa