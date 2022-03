Wolfsburg

Bei einem Unfall am Berliner Ring in Wolfsburg sind am Mittwochabend ein Golf und ein E-Scooter zusammengestoßen, dabei wurden beide Beteiligten verletzt. Der Fahrer des E-Scooters hatte mehr als zwei Promille.

Laut Polizei befuhr ein 64-jähriger Wolfsburger um 19.49 Uhr mit seinem Golf den Berliner Ring aus Richtung Berliner Brücke kommend und wollte nach rechts in die Rothenfelder Straße abbiegen. „An der dortigen Fahrradfurt übersah er einen 42 Jahre alten E-Scooter-Fahrer, der aus Richtung eines dort befindlichen Bankgebäudes kommend die Rothenfelder Straße queren wollte“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Der E-Scooter-Fahrer war völlig betrunken

Beim folgenden Zusammenstoß wurden beide Männer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Die Polizei stellte fest, dass der ­E-Scooter-Fahrer nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab 2,23 Promille, woraufhin dem Wolfsburger im Klinikum eine Blutprobe entnommen wurde.

Der Golf-Fahrer erhielt eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, der E-Scooter-Fahrer muss sich auf ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefasst machen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro.