Sülfeld

Am 5. April feiert Akira ihren zweiten Geburtstag – und die WAZ würde ihr gern den größten Wunsch erfüllen: ein liebevolles Zuhause. Bei der Suche danach hatte die Schäferhündin bisher kein Glück. Schon einmal landete sie im Tierheim, schon einmal wurde sie vermittelt – aber dann lief bei der Familie etwas schief und sie fand sich ein Jahr später erneut in Sülfeld wieder, wo das Wolfsburger Tierheim steht.

Kontakt zum Tierheim Wer ein Tier, das in der WAZ vorgestellt wird, gern kennenlernen und dann dauerhaft oder als Pflegetier zeitweise zu sich nach Hause holen möchte, kann sich direkt ans Tierheim in Sülfeld wenden. Am besten ist das Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) dort im Forstweg 42 per Email zu erreichen ( tierheim@wbg.wob.de ). Besuche sind seit Beginn der Corona-Pandemie nur nach Anmeldung und Terminvergabe möglich. Das Telefon, Nummer 05362/51063, ist montags, dienstags und donnerstags von 12 bis 14.30 Uhr besetzt.

Das Tierheim-Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft ist ganz verliebt in die junge Hündin. „Sie ist ein Energiebündel, die Bock hat, was zu lernen“, berichtet eine Betreuerin. Umso wichtiger ist es, dass sie schnell ein gutes und dauerhaftes Zuhause findet, wo sich nette Menschen ausgiebig um ihr Training kümmern können. Auch Kinder mag Akira gern – allerdings ist sie ziemlich stürmisch. Sie hat im vergangenen Jahr mit einem Kind zusammen gelebt, was kein großes Problem war – bis darauf, dass sie sehr kleine Menschen beim stürmischen Spiel auch schon mal umreißt.

Hütehunde wollen beschützen und beschützt werden

Die junge Dame ist oft sehr aufgeregt und nervös. Das könnte daran liegen, dass sie bisher keine feste soziale Bindung aufbauen konnte, den Schäferhunde brauchen, wie der Name schon vermuten lässt, eine „Herde“, die sie beschützen können – aber mit einem „Leittier“, das ihnen genau sagt, was zu tun ist. Akira muss noch lernen, dass sie sich auf ihre Besitzerin oder ihren Besitzer verlassen und ihm oder ihr vertrauen kann. Denn sonst denkt sie, dass sie alles allein regeln muss – und das kann dazu führen, dass ihr Beschützerinstinkt ständig aktiviert ist. Das zeigt sich zurzeit schon in ihrem Verhalten. „Sie neigt dazu, vor allem in der Dämmerung, auf ihre Menschen aufpassen zu wollen und verbellt erst mal alles was ihr entgegen kommt“, erzählt das Tierheim Team. Die Fachleute sind sich aber sicher: „Das bekommt man mit Training und Geduld wieder hin.“

Ihre vierbeinigen Freunde sucht sich Akira genau aus. Im Freilauf spielt sie mit einigen der anderen Hunde recht gern. Aber wenn sie an der Leine geht, klappt es mit Artgenossen nicht so gut. Akira sollte zudem – mit etwas Feingefühl seitens der Familie – erst einmal selbst lernen, wie sie sich an der Leine verhalten sollte und auch, dass sie nicht wieder auf Dauer verlassen wird, wenn sie mal alleine bleiben muss.

Wer Lust hat, mit einer jungen Hündin zu trainieren und sportlich aktiv zu sein, für den ist Akira genau die Richtige.

Von der Redaktion