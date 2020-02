Zugang zum Schloss: Ortsrat lehnt Scherenlift einstimmig ab!

Fallersleben

Er ist der absolute Dauerbrenner im Ortsrat Fallersleben/ Sülfeld – und er glimmt weiter: der barrierefreie Zugang zum Schloss Fallersleben per Fahrstuhl. In öffentlicher Sitzung am Dienstag im Hoffmannhaus hat das Gremium einstimmig den sogenannten Scherenlift abgelehnt, der als einzige Möglichkeit für einen barrierefreien Zugang zum Schloss Fallersleben übrig geblieben ist.

Mit dem Scherenlift geht es nur ins untere Geschoss

Zur Erinnerung: „Scherenlösung“ bezeichnet einen außen installierten Lift neben der steinernen Eingangstreppe, der behinderte Besucher zwar ins untere Geschoss das Schlosses transportieren kann, nicht aber beispielsweise in die Räumlichkeiten des Obergeschosses, wo unter anderem Ausstellungsräume und Kaminzimmer nach Ansicht des Ortsrates damit unerreichbar seien.

Scherenlift entspricht zumindest den Vorgaben des Denkmalschutzes

Hochbauamtsleiter Dr. Christian Brinsa hatte dazu bereits vor geraumer Zeit eine entsprechende Verwaltungsvorlage präsentiert. Dieser Lift entspreche auch den Vorgaben des Denkmalschutzes, während der einst favorisierte gläserne Aufzug im Schlosshof von der Behörde abgelehnt wurde.

Fahrstuhl am Schloss Fallersleben: Vor einigen Jahren wurde eine Attrappe aufgestellt. Um zu sehen, wie sich ein Fahrstuhl an dem historischen Gebäude machen würde. Quelle: Manfred Hensel

In der Sitzung am Dienstag wurden vom Ortsrat die Signale wieder auf Anfang gestellt. Der aufs Erdgeschoss begrenzte barrierefreie Zugang stehe im Widerspruch zu gesetzlichen Vorgaben, die behinderten Menschen absolut gleiche Rechte und Zugänge zu allen öffentlichen Einrichtungen einräume, erklärte Fraktionssprecher Eckhard Krebs für die SPD. Er zitierte eine Einwohnerin Fallerslebens mit den Worten: „Der Lift im Hof schadet offenbar dem Anblick des Schlosses, kein Lift schadet den Menschen.“

Andreas Klaffehn : „Inklusion ist wichtiger als Denkmalschutz!“

Nun obliege Politik und Verwaltung die Entscheidung, was höher einzuschätzen sei. Eine solche traf der Ortsrat dann einstimmig. Für die PUG wertete Sprecher Andreas Klaffehn Inklusion wichtiger als Denkmalschutz, „Keine halben Sachen“ wollte auch Sprecher André-Georg Schlichting für die CDU. Eventuell liegt damit der barrierefreie Zugang zum Schloss wieder für Monate, wenn nicht für Jahre auf Eis. Hochbauamtsleiter Dr. Brinsa akzeptierte das Votum des Ortsrates: „Es ist zumindest wichtig, dass heute eine einstimmige Entscheidung getroffen worden ist.“

