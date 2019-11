Zugang zum Schloss Fallersleben mit Scherenlift und geschultem Personal

Fallersleben/ Sülfeld

Volles Programm für Dr. Christian Brinsa am Dienstag im Ortsrat Fallersleben/ Sülfeld. Der Leiter des Geschäftsbereichs Hochbau stellte gleich drei aktuelle Vorhaben für die beiden Ortsteile vor.

Außenlift wegen Denkmalschutz immer wieder abgelehnt

Zunächst allerdings war der umstrittene Scherenlift für das Schloss Fallersleben ein Thema, der behinderten Besuchern den Zugang zum Erdgeschoss und damit zum Hoffmann-Museum ermöglichen soll. Der Ortsrat hatte vergeblich dafür gekämpft, einen Lift im hinteren Bereich des Schlosses bis hoch in den ersten Stock durchzusetzen. Bei den Denkmalschutzbehörden hatte diese Idee keine Chance. Wohl aber ein kleinerer Scherenlift neben der steinernen Eingangstreppe.

Schloss Fallersleben: Links neben der Außentreppe soll der Scherenlift für Rollstuhlfahrer angebracht werden. Quelle: Boris Baschin

Treppe zum ersten Stock: Personentransportanlage als Hilfe

Und neu ist der Vorschlag der Verwaltung, Rollstuhlfahrern die Bewältigung einer weiteren Treppe ins erste Geschoss zu ermöglichen. Probeläufe haben ergeben, dass es geeignete Personentransportanlagen gibt, die Rollstühle auch steile Treppen hinauf befördern. Erforderlich dafür sei allerdings geschultes Personal. Auf Anfrage aus dem Ortsrat betonte Brinsa, dass andere Möglichkeiten leider nicht zur Verfügung stünden. Die Einrichtung eines elektrischen Treppenlifts, wie aus dem Ortsrat vorgeschlagen, sei angesichts der baulichen Vorgaben nicht realisierbar. Und bauliche Veränderungen schließe wiederum der Denkmalschutz aus.

Neuer Brandschutz für die Glockenbergschule

Positiv wurden Informationen über die geplante Sanierung der Glockenbergschule aufgenommen. 1,5 Millionen Euro sollen investiert werden, um den Brandschutz zu optimieren sowie zusätzliche Fluchtwege einzurichten, neue Fenster einzubauen und schließlich Voraussetzungen für eine weitere Digitalisierung zu schaffen.

Glockenbergschule: 1,5 Millionen Euro werden in den Brandschutz erneuert. Quelle: Archiv

Hochbauamtsleiter Brinsa betonte, dass die Baumaßnahmen zwar vorrangig in den Ferien durchgeführt werden sollen, darüber hinaus Störungen des laufenden Unterrichts allerdings nicht auszuschließen seien. Diese sollten aber so gering wie möglich ausfallen. Das Projekt soll in drei Bauabschnitten ab Sommer 2020 bis Ende 2022 umgesetzt werden. Die Anregung von Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist auf Schaffung eines gewünschten Gruppenraumes nahm Brinsa mit auf den Weg.

Grundschule Sülfeld: Die Einrichtung wird erweitert. Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Schulleiter Rüdiger Golz von der Grundschule Sülfeld hörte als Gast aufmerksam zu, als über Baumaßnahmen „seiner“ Schule gesprochen wurde. Der Ortsrat erfuhr Details der geplanten Sanierung und Erweiterung die rund vier Millionen Euro kosten dürfte. Zwei Klassen sollen in einem Neubau entstehen, eine neue und größere Mensa wird der steigenden Nachfrage nach Ganztagsbeschulung Rechnung tragen. Die Arbeiten könnten im Sommer nächsten Jahres starten.

Von Burkhard Heuer