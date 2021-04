Fallersleben

„Schon kommende Woche ziehen die Zoo-Mockba-Tiere an einen anderen Ort, um ihr Sommerquartier aufzuschlagen“, teilt Stadtsprecherin Elke Wichmann mit – und spricht dabei von der aktuellen Sonder-Ausstellung im Hoffmann-Museum in Fallersleben. Doch digital ist die Ausstellung nun auf dem Youtube-Kanal der Stadt Wolfsburg, auf der Facebook-Seite des M2K der Stadt Wolfsburg sowie auf der Internetseite des Hoffmann-von-Fallersleben-Museums zu sehen. Und das ist für das Publikum auch über den 25. April hinaus möglich.

Darum geht es beim „Zoo Mockba“ 217 Tierfiguren aus Gummi, Polyethylen und Zelluloid aus sowjetischer Produktion der 1950-er bis 1980-er Jahre wären eigentlich im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum im M2K zu sehen gewesen. Sie gehören zur Sammlung der Fotografen, Gestalter und Ausstellungsmacher Sebastian Köpcke und Volker Weinhold. Die beiden setzten auch einzelne Figuren und Figurengruppen auf großformatigen Fotos in Szene.

Das Interesse der Ausstellungsmacher Sebastian Köpcke und Volker Weinhold aus Berlin gilt der spezifischen Formensprache und der besonderen Qualität dieser industriell gefertigten Spielwaren. „Die sowjetischen Gestalter*innen absolvierten ein mehrjähriges Kunststudium“, schreibt Wichmann in einer Pressemitteilung. Plastik wurde dabei von den Kunstschaffenden in der damaligen Sowjetunion besonders ab etwa 1950 dem traditionellen Holz vorgezogen und galt als das Material der Moderne, des Aufbruchs und Fortschritts. Umweltaspekte oder Fragen der gesundheitsschädigenden Schadstoffbelastungen spielten noch keine Rollen.

Hier geht es direkt zum Youtube-Video:

Die Ausstellung zeigt auch frühe Spielzeug-Modelle aus den 1930-er Jahre. Mit der Zeit wurden die Spielzeugtiere immer abstrakter und zugleich funktionaler. Sie gewannen an didaktischem Wert, denn sie förderten Aufmerksamkeit und Motorik. Dieser „große Kunst für kleine Kinder“stehen im Hoffmann-Museum zumindest in der Lyrik des Dichters august Heinrich Hoffmann Spielzeuge des 19. Jahrhunderts gegenüber – etwa der „Zottelbär“ im Weihnachtsliedklassiker „Morgen kommt der Weihnachtsmann“.

Hoffmann und die Tiere

Mehr als 500 Gedichte und Lieder schrieb Hoffmann für Kinder, und in sehr vielen spielten Tiere eine Rolle. Umgekehrt haben einige der Tiere des „Zoo Mockba“ literarische Bezüge – so Artemon, der gelbe Pudel aus der russischen Pinoccio-Adaption „Die Abenteuer des Buratino“ oder das bucklige Pferdchen aus dem gleichnamigen gereimten Märchen von Pjotr Jerschow aus dem Jahr 1834. Wieder andere Zootiere erlangten “selbst“ als Sänger Bekanntheit wie das “Krokodil Gena“, das Anfang der 1970-er Jahre in einer beliebten Zeichentrickserie sich selbst ein Geburtstagslied sang, das noch heute zu diesem Anlass im russischsprachigen Raum gesungen wird.

Alle diese besonderen Tiere können kleine und große Gäste also weiterhin zumindest am heimischen Monitor entdecken. Ein kleiner Trost für alle, die die kurze Chance verpasst haben, den lebensgroßen Modellen gegenüberzustehen.

Von der Redaktion