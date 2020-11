Fallersleben

In der Region ist das Hoffmann-Museum im Schloss Fallersleben nicht nur bei Schulen als Lernort beim Thema Demokratie gut bekannt. Jetzt erfährt es durch die Internetplattform www.demokratie-geschichte.de eine besondere Würdigung – und die Chance, bundesweit mehr Aufmerksamkeit zu erhalten.

Hoffmann und sein Museum August Heinrich Hoffmann (02.04.1798 bis 19.01.1874) schrieb nicht nur den Text der deutschen Nationalhymne, er verkörpert mit seiner Lebensgeschichte den Kampf gegen die fürstliche Kleinstaaterei und für die Einigung eines liberalen Deutschlands. Das Museum in Fallersleben, seinem Geburtsort, zeigt die Verbindung zwischen deutscher Dichtung und Demokratie im 19. Jahrhundert und deren Aktualität heute. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ist das Museum allerdings vorerst bis zum 30. November 2020 geschlossen. Einen kleinen Einblick erlaubt bis zur Wiedereröffnung die Stadt Wolfsburg auf ihrer Internetseite.

Hinter der Homepage steckt die Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiegeschichte“, zu der das Museum seit drei Jahren gehört. „Wir laden dazu ein, in den einzelnen Regionen nach den Wurzeln unserer heutigen Demokratie zu suchen“, erklärt Projektleiter Dr. Markus Lang vom Verein „ Weimarer Republik“, der eine Liste mit 100 Standorten in ganz Deutschland erarbeitet hat. Das Hoffmann-Museum steht dort zurzeit recht weit oben, gemeinsam mit dem Palais Hardenberg in Berlin, der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn und dem Willy-Brandt-Haus in Lübeck.

Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist : „Ich bin begeistert!“

Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist freut sich riesig, als sie von der Pressemitteilung des Vereins erfährt. „Ich war erst vor wenigen Wochen mit meiner Nichte für ein paar Tage in Weimar“, berichtet sie. Dort schauten sich die beiden nicht nur das Museum „ Weimarer Republik“ an, sondern auch das Haus, in dem August Heinrich Hoffmann mit seiner Frau Ida gewohnt hat und in dem das gemeinsame Kind Franz geboren ist sowie den Friedhof, auf dem der größte Sohn Fallerslebens in Weimar bestattet wurde. „Vieles, was ich mal gelesen oder gehört habe, war für mich in Weimar gegenwärtig“, sagt Weist. So könnte es anderen auch in Fallersleben gehen. Bei den historischen Stadtspaziergängen des Kultur- und Denkmalvereins stellt Bärbel Weist selbst den Dichter des Deutschlandlieds als Freiheitskämpfer vor und bezeichnet ihn als „Pionier der Demokratie“.

Ort der Geschichte: Der Kultur- und Denkmalverein spielt bei seinen historischen Stadtführungen auch am Hoffmann-Museum im Fallersleber Schloss Theaterszenen (Foto entstand vor der Corona-Krise). Quelle: Britta Schulze

Stephan Zänker, Geschäftsführer des Vereins „ Weimarer Republik“, gefällt an Fallersleben, dass dort „auch Grautöne thematisiert werden“, wie es sie bei vielen Orten oder Köpfen der deutschen Demokratiegeschichte gibt. Projektleiter Dr. Lang meint dazu: „Einigkeit und Recht und Freiheit wünschte sich der Verfasser unserer Nationalhymne für Deutschland. Doch selbst in seiner Zeit war es oftmals schwierig, nationale Einheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu vereinen – kein Wunder, dass uns dieses Dilemma auch heute oft begegnet.“ Dem widme man sich „in herausragender und differenzierter Weise“ im Wolfsburger Museum in Fallersleben.

Hoffmann-Museum ist Gründungsmitglied: Die Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiegeschichte“ mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (erste Reihe, 3. v. re.) im Jahr 2017 in Berlin. Quelle: Dominik Dittberner

Die Liste der Demokratieorte soll weiter ergänzt, die Stätten noch stärker beworben und miteinander vernetzt werden, um die Wurzeln der Demokratie für mehr Menschen sichtbar zu machen. „Das Hoffmann-Museum im M2K ist Gründungsmitglied der AG, einem Zusammenschluss von bürgerschaftlichen Initiativen und Institutionen“, erläutert Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Stärker in die Öffentlichkeit rücken

Nicole Trnka pflegte bisher hauptsächlich den Kontakt zu den Partnern. Geplant ist für die Zukunft die Mitwirkung an Großprojekten ebenso wie die Übernahme von Ausstellungen, außerdem dient die AG der Kommunikation und der öffentlichen Information. „Ich freue mich sehr darüber, dass die Arbeit mit dazu beiträgt, das Hoffmann-von-Fallersleben-Museum im M2K als Ort der Demokratiegeschichte noch stärker in die Öffentlichkeit zu rücken“, kommentiert Museumsleiterin Monika Kiekenap-Wilhelm.

