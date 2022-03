Fallersleben

Mit 66 Jahren fängt für Bäckermeister Werner Kutzner das Rentnerleben an. Für Fallersleben und für Gourmets ist das eine schlechte Nachricht: Damit schließt Ende März die letzte von einst acht Traditionsbäckereien der Hoffmannstadt. 1953 hatte Karl Kutzner den Betrieb in der Westerbreite eröffnet, 1976 übernahm in sein Sohn Ewald und 1993 war die dritte Generation an der Reihe: Werner Kutzner als Chef in der Backstube, seine Ehefrau Mechthild als Chefin im Laden. Der hat am 26. März zum letzten Mal geöffnet.

Schon seit Sommer 2021 tritt das Ehepaar kürzer. Bestellungen werden telefonisch nur donnerstags entgegengenommen, dann wirft Werner Kutzner die Knetmaschine an. Hinter der Theke steht Mechthild Kutzner freitags von 6.15 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr sowie Samstags bis 12.30 Uhr.

Sauerteig-Rezept und Mohnkuchen aus Schlesien

Begründet hatte Großvater Karl die Bäckertradition vor dem zweiten Weltkrieg in Schlesien. Die Anleitung zur Zubereitung von Spezialitäten wie Mohnkuchen oder für das legendäre Kutzner-Brot aus Drei-Stufen-Sauerteig brachte er mit – im Kopf, damit niemand die Familienrezepte stehlen konnte. „Es kommt nicht nur auf die Zutaten an. Man muss auch wissen, wie es geht“, betont Werner Kutzner. „Mein Großvater hat mir einiges gezeigt“, erzählt er. Damals, als er mit 21 Jahren nach Abitur und Wehrdienst seine Lehre begann, habe er das noch nicht wertgeschätzt. Später begriff er – und gab sein Wissen weiter: im Vorstand der Innung, wo er für sein Engagement als Lehrlingswart geehrt wurde, und später sogar an besonders wissbegierige Kunden und Kundinnen. Wer beim „Nachtbacken“ in der Westerbreite vom Profi lernen wollte, musste um 4.30 Uhr auf der Matte stehen.

Zur Galerie 69 Jahre nach der Eröffnung in der Westerbreite in Fallersleben schließt die Bäckerei Kutzner im April 2022. Werner und Mechthild Kutzner führten das Geschäft in dritter Generation, jetzt gehen die beiden in Rente. Hier ein kurzer Rückblick mit Bildern aus dem WAZ-Archiv.

Der Chef selbst war da schon lange wach, weil der Teig für frische Frühstücksbrötchen Zeit zum Gehen braucht. Während andere mit bis zu 120 Gramm Hefe pro Liter arbeiteten, beschränkt sich Kutzner nämlich auf nur 40 Gramm und zeigte deutlich mehr Geduld. Lohn der Mühen: Die Zeitschrift „Der Feinschmecker“ nahm die Kutzners viermal in die Liste der besten Bäckereien Deutschlands auf.

Handwerk ist nicht mehr rentabel

Das Bäcker-Sein war eine Berufung – sonst hätten er und seine Frau Mechthild die vielen 70-Stunden-Wochen nicht über Jahrzehnte durchgezogen. „Mein Vater wollte, dass ich studiere“, erinnert er sich. Ohne Wehmut. Aber die Tochter der Kutzners absolviert jetzt ihr Referendariat in Hamburg, wo ihre Eltern sie gern besuchen. Grundsätzlich will das Ehepaar dem Haus in der Westerbreite treu bleiben. „Wo sonst sollte ich denn Platz für meine 500 Uniform-Mützen finden“, scherzt der passionierte Sammler. „Und eine Weltreise haben wir auch nicht geplant“, sagt er. „Ich persönlich würde zwar gern mit der transsibirischen Eisenbahn fahren, aber zurzeit ist das wohl keine gute Idee.“ Erst einmal stehe die eigene Gesundheit an erster Stelle, die die beiden lange nicht ausreichend gepflegt hätten.

Corona sei übrigens nicht Schuld an der Schließung der Bäckerei. Im Gegenteil. „Im Lockdown, als Familien wieder wie früher gemeinsam zu Hause gegessen haben, statt sich schnell etwas ,to go’ zu besorgen, sind unsere Verkaufszahlen leicht angestiegen“, berichtet der Chef. Aber die Zeit des traditionellen Handwerks sei trotzdem vorbei. Zu aufwendig, zu zeitintensiv, zu wenig rentabel. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin hätte die Backstube komplett umkrempeln müssen, weil das als Firmenneugründung gelten würde – und die zum Teil 65 Jahre alten Maschinen, die Teigbretter aus Holz oder Wischleisten zwischen den Kacheln entsprächen den aktuellen Hygiene-Vorschriften nicht mehr.

Von Andrea Müller-Kudelka