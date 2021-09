Mörse

Zwei Tage lang feierten Eltern und Kita-Team am Gutspark in Mörse: Am Freitag hatten die Großen ihr Sommerfest, am Samstag die Kleinen – und gleichzeitig wurde das neu gestaltete Außengelände für die Krippe eingeweiht. Rund 25 000 Euro investierte die Stadt Wolfsburg dafür. Unbezahlbar war laut Kita-Leiterin Ramona Preuß, dass sich das erste Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie 2020 alle ohne Maske sehen und miteinander reden konnten. „Wir haben wohl alle mit den Tränen gekämpft“, sagte sie. Freudentränen, wohlgemerkt.

Spielhaus, Schaukel und Seifenblasen

Die zuständige Dezernentin Iris Bothe freute sich mit und nahm auch gern das Angebot an, sich vom Mitbring-Buffet einen Gurken-Spieß zu genehmigen. Kita-Fachbereichsleiter Sören Henke und Lisa Kasprzyk vom Geschäftsbereich Grün der Stadt waren auch vor Ort. Die Kinder nahmen Sandkiste, Nestschaukel und Spielhaus in Beschlag, außerdem gab’s ein Familien-Bingo und einen Matschtisch, auf dem sich Rasierschaum, Tusche und Glitzerpuder mischen ließen. Seifenblasen in allen Formen und Größen durften ebenfalls nicht fehlen.

Spaß beim Sommerfest: Das neue Spielhaus und die Seifenblasen kamen in Mörse gut an. Quelle: Britta Schulze

Ein Gerät ist zwar neu in Mörse, war aber schon an anderer Stelle „im Dienst“: Das Holzkrokodil in der Sandkiste stammt vom Gelände der Grundschule in Heiligendorf, das ebenfalls umgestaltet wurde. Natursteine laden neben dem Spielhaus zusätzlich zum Klettern ein. „Und um die Mini-Nestschaukel haben wir gemeinsam wegen der Unfallvorschriften sehr gekämpft“, berichtete Ramona Preuß. Im Laufe des Herbstes sollen noch zwei Ahorn-Bäume und Schmetterlingssträucher gepflanzt werden, die später einen Kriechwald zum Verstecken-Spielen bilden.

Ein Wunsch wurde war: Die Mini-Nestschaukel ist ein Highlight für die Kleinsten der Kita am Gutspark in Mörse. Quelle: Britta Schulze

Ein Corona-Verdachtsfall, wegen dem das Sommerfest um eine Woche verschoben worden war, erwies sich glücklicherweise tatsächlich nur als Verdacht. Und so konnten jetzt viele Krippen-Eltern das Gelände, das ihr Nachwuchs zum großen Teil seit 2020 kennt, endlich auch einmal selbst betreten. Bisher gaben sie ihre Kinder immer nur an der Tür oder am Tor ab, jetzt gab es Anwesenheitslisten und die Luca-App für die Sicherheit. Vater Marcus Thon beobachtete so seine zweieinhalb Jahre alte Tochter und ihren neun Monate alten Bruder, der als Begleitung mitkommen durfte, ganz entspannt, während er selbst an einen Sonnensegel-Pfosten gelehnt in der Sandkiste saß.

72 Kinder zwischen Null und sechs Jahren besuchen die Einrichtung insgesamt. Zum Pädagogik-Team gehören übrigens auch fünf männliche Fachkräfte, mehr als in vielen anderen Einrichtungen. „Und wir haben ganz viele Geschwisterkinder hier“, sagte Ramona Preuß. „Ein echter Vertrauensbeweis“, meinte Fachbereichsleiter Henke. Iris Bothe lobte, es sei ein unglaublich kompetentes und fantasievolles Team hochmotiviert am Werk – sowohl bei den Mitarbeitenden im Kita- als auch bei denen aus dem Grünflächen-Bereich der städtischen Verwaltung.

Von Andrea Müller-Kudelka