Wolfsburger spenden 3800 Euro für Corona-Forschung in Italien

Kästorf

Es begann mit Maskennähen für Senioren in Kästorf und Sandkamp. Doch bald entwickelte sich die Aktion von Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo und Änderungsschneiderin Esen Torun zu einem großen Corona-Hilfsprojekt. Sagenhafte 3800 Euro kamen dabei zusammen. Am Donnerstag war große Spendenübergabe. Das Geld geht an Prof. Paolo Ascierto vom Pascale-Krankenhaus in der italienischen Stadt Neapel. Der Mediziner forscht an einem Medikament für Corona-Patienten.

Garippo und alle anderen, die sich an der Spendenaktion beteiligt haben, freuen sich über den hohen Betrag, der zusammenkam. „Das Geld hilft nicht nur dem Krankenhaus und Patienten in Italien“, sagt der SPD-Politiker, sondern vielleicht auch anderen Menschen in der ganzen Welt, die an Corona erkrankt sind. In einer Videokonferenz mit den Wolfsburgern hatte Prof. Ascierto seine Forschungsarbeit erklärt. Er hatte außerdem eine Ärztin dabei, die an Corona erkrankt war – und mit Hilfe des neu entwickelten Medikaments wieder genesen ist.

Auch „Democratico Europeo“ machte mit

Den Kontakt zu dem italienischen Professor hatte Sara Sollazzi vom Wolfsburger Ortsverein der „Democratico Europeo“ (Europäische Demokraten) hergestellt. Der Wolfsburger Ortsverein sammelte fleißig Spenden für die Hilfsaktion. Andere Ortsvereine in Deutschland – zum Beispiel in Köln, Berlin, Metzingen und Karlsruhe – machten mit. „Das war eine große Solidarität“, lobt Garippo, der Vorsitzender des Wolfsburger Ortsvereins ist. Das Ergebnis: 1340 Euro.

2460 Euro kamen durch die Masken zusammen, die Esen Torun genäht hatte. „Meine ganze Familie hat mitgemacht – von früh morgens bis spät abends “, freut sich die Änderungsschneiderin aus Kästorf. Sohn Ali half mit, ebenso Tochter Zülal, Ehemann Ertan sowie die Schwiegereltern Ayse und Ahmet Torun. Wegen Corona hatte sie Mitte März plötzlich keine Aufträge mehr, deshalb überlegte sie zusammen mit Garippo, wie sie etwas Gutes tun kann. Eine Idee war schnell geboren: Masken für Senioren in Sandkamp und Kästorf nähen, die im Frühjahr rar und heiß begehrt waren.

Die Leute haben gern für die Masken gespendet

Die älteren Menschen waren begeistert, als der Ortsrat die Masken verteilte. Deshalb machte Familie Torun munter weiter. „Wir haben insgesamt für beide Aktionen bestimmt 2000 Masken genäht.“ Rund 1500 davon gingen gegen eine Spende weg – „die Leute haben gern gespendet, weil es für einen guten Zweck ist“, sagt Garippo. Er selbst hatte für das Maskenprojekt 300 Meter Gummiband spendiert – das war vor einigen Monaten ständig in Geschäften ausverkauft.

Von Sylvia Telge